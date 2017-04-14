Дальневосточный государственный институт искусств объявляет конкурс

В соответствии с Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный государственный институт искусств»
(ФГБОУ ВО ДВГИИ)
объявляет о конкурсе:
На замещение занимаемых и вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
1. профессор кафедры сольного пения и оперной подготовки – 1 чел.;
2. профессор кафедры теории музыки – 1 чел.;
3. профессор кафедры струнных инструментов – 1 чел.;
4. профессор кафедры народных инструментов – 1 чел.;
5. профессор, доктор наук кафедры истории музыки – 1 чел.;
6. доцент кафедры сценической речи – 1 чел.;
7. доцент кафедры сольного пения и оперной подготовки – 1 чел.;
8. доцент кафедры духовых и ударных инструментов – 1 чел.;
9. доцент кафедры истории музыки – 1 чел.;
10. доцент кафедры народных инструментов – 1 чел.;
11. доцент кафедры сценической речи – 1 чел.;
12. старший преподаватель кафедры духовых и ударных инструментов – 1 чел.;
13. старший преподаватель кафедры сольного пения и оперной подготовки – 1 чел.;
14. старший преподаватель кафедры общего фортепиано – 1 чел.;
15. преподаватель кафедры духовых и ударных инструментов – 1 чел.;
16. преподаватель кафедры живописи и рисунка – 1 чел.;
17. преподаватель кафедры сценической речи – 1 чел.
Условия проведения конкурса и перечень необходимых документов определен в утвержденном ректором «Порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу и заключения с ними трудовых договоров в ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт искусств»» (ознакомиться с порядком можно на сайте ДВГИИ по адресу: www.dv-art.ru; )
ВНИМАНИЕ: претенденты, впервые поступающие на работу в ДВГИИ, в обязательном порядке предоставляют справку об отсутствии судимости; без данной справки документы на конкурс не принимаются.
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объявления
с 27 марта 2017г. по 26 апреля 2017 г.
Документы на имя ректора направлять по адресу: ул. Петра Великого, д.3 «А», Владивосток, 690091, Дальневосточный государственный институт искусств.
Документы для участия в конкурсе:
заявление об участии в конкурсе (скачать заявление можно на сайте института по адресу: www.dv-art.ru, или взять в отделе кадров института).
список научных трудов и учебно-методических работ
Для внешних совместителей:
к заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами.
Квалификационные требования на должность профессора:
высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.
Квалификационные требования на должность доцента:
высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента.
Квалификационные требования на должность старшего преподавателя:
высшее профессиональное образование, стаж научно-педагогической работы не менее трёх лет, при наличии учёной степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
Квалификационные требования на должность преподавателя:
высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.