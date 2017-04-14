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Дальневосточный государственный институт искусств объявляет конкурс

Срок подачи документов - до 27 апреля
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

В соответствии с Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Дальневосточный государственный институт искусств»

(ФГБОУ ВО ДВГИИ)

объявляет о конкурсе:

На замещение занимаемых и вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

1. профессор кафедры сольного пения и оперной подготовки – 1 чел.;

2. профессор кафедры теории музыки – 1 чел.;

3. профессор кафедры струнных инструментов – 1 чел.;

4. профессор кафедры народных инструментов – 1 чел.;

5. профессор, доктор наук кафедры истории музыки – 1 чел.;

6. доцент кафедры сценической речи – 1 чел.;

7. доцент кафедры сольного пения и оперной подготовки – 1 чел.;

8. доцент кафедры духовых и ударных инструментов – 1 чел.;

9. доцент кафедры истории музыки – 1 чел.;

10. доцент кафедры народных инструментов – 1 чел.;

11. доцент кафедры сценической речи – 1 чел.;

12. старший преподаватель кафедры духовых и ударных инструментов – 1 чел.;

13. старший преподаватель кафедры сольного пения и оперной подготовки – 1 чел.;

14. старший преподаватель кафедры общего фортепиано – 1 чел.;

15. преподаватель кафедры духовых и ударных инструментов – 1 чел.;

16. преподаватель кафедры живописи и рисунка – 1 чел.;

17. преподаватель кафедры сценической речи – 1 чел.

Условия проведения конкурса и перечень необходимых документов определен в утвержденном ректором «Порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу и заключения с ними трудовых договоров в ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт искусств»» (ознакомиться с порядком можно на сайте ДВГИИ по адресу: www.dv-art.ru; )

ВНИМАНИЕ: претенденты, впервые поступающие на работу в ДВГИИ, в обязательном порядке предоставляют справку об отсутствии судимости; без данной справки документы на конкурс не принимаются.

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объявления

с 27 марта 2017г. по 26 апреля 2017 г.

Документы на имя ректора направлять по адресу: ул. Петра Великого, д.3 «А», Владивосток, 690091, Дальневосточный государственный институт искусств.

Документы для участия в конкурсе:

заявление об участии в конкурсе (скачать заявление можно на сайте института по адресу: www.dv-art.ru, или взять в отделе кадров института).

список научных трудов и учебно-методических работ

Для внешних совместителей:

к заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами.

Квалификационные требования на должность профессора:

высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.

Квалификационные требования на должность доцента:

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента.

Квалификационные требования на должность старшего преподавателя:

высшее профессиональное образование, стаж научно-педагогической работы не менее трёх лет, при наличии учёной степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.

Квалификационные требования на должность преподавателя:

высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.

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