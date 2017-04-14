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Общество

Владивосток – Ниигата: сотрудничество городов-побратимов развивается

В ходе встречи состоялся активный обмен мнениями
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Делегация Владивостока приняла участие в праздничных мероприятиях в японском городе-побратиме Ниигате, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Они были приурочены к 10-летию присвоения Ниигате звания «Город с особым правительственным статусом».

По приглашению мэрии Ниигаты на торжества прибыли официальные делегации городов-побратимов из Владивостока, Хабаровска, Биробиджана, Харбина (Китай), Ульсана (Республика Корея), Нанта (Франция), Галвестона (США).

В рамках официальных мероприятий первый заместитель главы администрации Владивостока Екатерина Химич встретилась с мэром города Ниигата Синода Акира. В ходе встречи состоялся активный обмен мнениями о результативности мероприятий, организованных и проведенных за 26 лет, прошедших со времени заключения договора о побратимских отношениях Владивостока и Ниигаты. Екатерина Химич и Синода Акира также обсудили новые перспективы сотрудничества городов в области культуры, спорта, образования, туризма.

В большом праздничном международном концерте, посвященном юбилею, Владивосток представлял ансамбль народного танца «Плясунья», выступление которого было тепло принято многочисленными зрителями.

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