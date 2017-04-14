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Общество

Когда и как красить яйца на Пасху-2017

Способы оригинальной окраски яйц
Фото: WallpapersCraft.ru Фото: WallpapersCraft.ru
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

В 2017 году главный праздник православных верующих - Пасха - выпадает на 16 апреля. Одной из традиций этого великого праздника является окрашивание яиц, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Причем красят яйца не только верующие люди. Для многих это интересный обычай, позволяющий приобщиться всей семьи к окрашиванию яиц в яркие цвета и раскрашиванию их причудливыми орнаментами. 

Когда красить яйца на Пасху 2017

По традиции окрашивание яиц происходит в один из дней Страстной недели. Православная традиция рекомендует окрашивать яйца в Чистый четверг. Именно в этот день пекутся куличи, убирается дом перед праздником, и проводятся другие приготовления к Пасхе. Однако по церковным канонам окрашивание яиц может происходить и в субботу, которая в честь этого ритуала называется Красной.

Отметим, что православные люди чаще всего окрашивают яйца в красный цвет, который символизирует кровь Спасителя.

Когда красить яйца на пасху 2017: Как красить яйца: полезные советы

Чтобы краска ложилась ровнее, перед тем как варить яйца, нужно протереть их спиртом.

Чтобы яйца во время варки не лопнули, лучше добавить в воду несколько столовых ложек соли.

А чтобы яйца легче чистились, после того, как сварятся, их нужно окунуть на пару минут в холодную воду.

Если в доме есть дети, лучше избегать химических красителей и выбирать только натуральные: свекольный сок, луковую шелуху и так далее, так как химические красители проникают внутрь лопнувшего яйца и попадают в организм.

Если хотите, чтобы после окрашивания пасхальные яйца блестели, натрите их растительным маслом.

ТОП-20 способов, как красить яйца

Красить яйца при помощи луковой шелухи – это самый известный и простой способ. Для этого нужно проварить на протяжении 30 минут довольно большое количество шелухи, отставь и дай отвару настояться. Затем положить туда сырые яйца и отварить до готовности. Если цвет хочется сделать темнее, значит, шелухи должно больше, светлее – шелухи меньше.

Если проварить сырые яйца со шпинатом или крапивой, они получатся зеленого цвета, в зависимости от концентрации отвара. Хотя тут все зависит от случая - может получиться и не очень красивый цвет.

Желтые яйца получатся, если проварить их в куркуме.

Фиолетовые яйца - если красить их в фиалках. Для этого нужно взять цветы фиалки, залить их горячей водой, дать раствору настояться и замочить в нем яйца на ночь. Если добавить в воду немного лимонного сока, получится лавандовый цвет.

Если варить со скорлупой грецкого ореха, яйца получатся светло-бежевые или коричневые.

Розовый цвет можно получить при помощи клюквенного сока. Для этого нужно выдавить сок, отварить в нем яйца и оставить на ночь.

Синие яйца или синие разводы на них можно получить, если натереть уже отваренные яйца листьями красной капусты.

Чтобы скорлупа яиц стала бежевого или коричневого цвета, нужно проварить яйца в молотом кофе.

Рисунки на пасхальных яйцах

Яйца в крапинку легко сделать так: обвалять мокрое яйцо в рисе, гречке или другой крупе. Плотно завернуть его в марлю, крепко завязать и сварить в любом красителе. В результате может получиться симпатичное и необычное яйцо.

Чтобы на яйцах получился абстрактный рисунок: оберните их в луковую шелуху и заверните в марлю, проварите в шелухе или любом красителе. Получится яйцо в разводах.

Если завернуть яйцо в листья петрушки или укропа, положить его в чулок и проварить в луковой шелухе, то получится яйцо с красивым рисунком.
Если надеть на яйцо несколько резинок и так его покрасить в красителе, то получится яйцо в полосках.

Белые узоры на яйцо можно нанести с помощью сахарной пудры. Для этого берем стакан сахарной пудры, добавляем немного воды, чтобы смесь получилась очень густая. При помощи кондитерского шприца наносим узор на отваренные и покрашенные яйца.

Настоящая писанка получится, если потрудится немного с воском. Берем уже сваренное яйцо и горящую свечу. При помощи спички наносим рисунок. Затем опускаем яйцо в краску, но не горячую, иначе воск расплавится. Тогда не закрашенные места окрашиваются, а благодаря воску на яйце остается рисунок. Затем воск аккуратно снимаем или нагреваем слегка над пламенем свечи и стираем.

Также яйца-царапанки получаются, если на окрашенном яйце при помощи иголки или другого острого предмета нанести любой узор.

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