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Культура

White Party и День России — два выходных подряд

В этом году легендарная «белая» вечеринка во Владивостоке открывает празднование Дня России
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

11 июня на концертной площадке Фетисов Арена белую и синюю полосу российского флага представляет диджей Александр Попов (DFM, Москва) и нашумевшая рейв-группа LittleBig (Санкт-Петербург).

Little Big стали известны за пределами России впервые появившись на разогреве у мировых звёзд рейва Die Antwoord, но по-настоящему знаменитыми они стали благодаря тому, что привнесли российский фольклор и культуру в жанр безудержного рейв-веселья.

А за самую жаркую красную полосунашего флага выступят гости с мировым именем Pendulum (Австралия).

Pendulum стали одними из первых драм-энд-бейс артистов, чей альбом достиг вершин мировых чартов и завоевал признание критиков благодаря умелому сочетанию электроники и хард-рока.

Рок и рейв!

11 июня на уличной площадке возле «Фетисов Арена» музыка и фуд-корты с согревающими или освежающими напитками начнут работать на улице с 15:00!!!

C15:00 перед зданием «Фетисов Арена» ветеран приморской house-сценыDJMatseyвыкатит на улицы много вкусного и современного звука в рамках академии Ministry of Deejays, и до 20:00 молодежь Владивостока в хорошем смысле «повернутая» на музыке будет делать самое модное и интересное: scratching/mash up/freestyledj-ing. Преподаватели в лице DJ Matsey и DJ Nicky тем временем проведут мастер-класс по диджеингу любому желающему, а также пригласят за вертушки тех, под кого вы танцуете каждую ночь — лучших диджеев Владивостока.

Владивостокская марка одежды Море +, СПЕЦИАЛЬНО для WHITEPARTY представит коллекцию БЕЛОЙ одежды (приобрести ее можно как в день мероприятия, так и заранее на официальном сайте проекта WP17.ru с 3 мая 2017 года)

Далее перебираемся в Арену и начинаем ВЕЧЕРИНКУ

20:00 приветственный сэт от диджеев Владивостока, которые помогут прийти в себя публике и настроиться российским и зарубежным гостям.

21:30 за вертушками бодрит слушателей мастер общения и музыки DJPopov (DFM, Москва).

23:00 безбашенное рейверство в исполнении LittleBig (Санкт-Петербург).

С 0:30 до 2:00 путешествие в мир рока и драм-энд-бейса с Pendulum (Австралия).

С 3:00 для всех, кто ещё в силах танцевать вечеринка продолжается в Cuckoo.

Подробности на сайте WP17.ru

Спешите! Первые 300 билетов по 1000 рублей, дальше повышение цен.

Dresscode: whiteonly

Возрастное ограничение 18+

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