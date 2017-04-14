White Party и День России — два выходных подряд

11 июня на концертной площадке Фетисов Арена белую и синюю полосу российского флага представляет диджей Александр Попов (DFM, Москва) и нашумевшая рейв-группа LittleBig (Санкт-Петербург).
Little Big стали известны за пределами России впервые появившись на разогреве у мировых звёзд рейва Die Antwoord, но по-настоящему знаменитыми они стали благодаря тому, что привнесли российский фольклор и культуру в жанр безудержного рейв-веселья.
А за самую жаркую красную полосунашего флага выступят гости с мировым именем Pendulum (Австралия).
Pendulum стали одними из первых драм-энд-бейс артистов, чей альбом достиг вершин мировых чартов и завоевал признание критиков благодаря умелому сочетанию электроники и хард-рока.
Рок и рейв!
11 июня на уличной площадке возле «Фетисов Арена» музыка и фуд-корты с согревающими или освежающими напитками начнут работать на улице с 15:00!!!
C15:00 перед зданием «Фетисов Арена» ветеран приморской house-сценыDJMatseyвыкатит на улицы много вкусного и современного звука в рамках академии Ministry of Deejays, и до 20:00 молодежь Владивостока в хорошем смысле «повернутая» на музыке будет делать самое модное и интересное: scratching/mash up/freestyledj-ing. Преподаватели в лице DJ Matsey и DJ Nicky тем временем проведут мастер-класс по диджеингу любому желающему, а также пригласят за вертушки тех, под кого вы танцуете каждую ночь — лучших диджеев Владивостока.
Владивостокская марка одежды Море +, СПЕЦИАЛЬНО для WHITEPARTY представит коллекцию БЕЛОЙ одежды (приобрести ее можно как в день мероприятия, так и заранее на официальном сайте проекта WP17.ru с 3 мая 2017 года)
Далее перебираемся в Арену и начинаем ВЕЧЕРИНКУ
20:00 приветственный сэт от диджеев Владивостока, которые помогут прийти в себя публике и настроиться российским и зарубежным гостям.
21:30 за вертушками бодрит слушателей мастер общения и музыки DJPopov (DFM, Москва).
23:00 безбашенное рейверство в исполнении LittleBig (Санкт-Петербург).
С 0:30 до 2:00 путешествие в мир рока и драм-энд-бейса с Pendulum (Австралия).
С 3:00 для всех, кто ещё в силах танцевать вечеринка продолжается в Cuckoo.
Подробности на сайте WP17.ru
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Возрастное ограничение 18+