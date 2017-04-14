Завершено строительство подпорных стен на улице Светланской и Адмирала Кузнецова во Владивостоке

Фоторепортаж

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается реконструкция подпорных стен, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. По заказу администрации Владивостока строители капитально ремонтируют сразу 6 объектов. Две подпорные стены – на улице Светланской, 6 и Адмирала Кузнецова, 64а - уже построены.

Подпорная стена на ул. Светланской, 6 построена из унифицированных дырчатых блоков. Строительные работы на объекте полностью завершены, а с началом работы асфальтовых заводов подрядная организация выполнит асфальтирование прилегающей к подпорной стене территории.

Завершено строительство подпорной стены по ул. Адмирала Кузнецова, 64а. Всего за две недели строители демонтировали старую стену и установили новую 16-метровую конструкцию из железобетонных блоков.

Полным ходом идёт строительство 130-метровой стены на проспекте Красного Знамени, 114. Строители установили уже более 140 новых железобетонных блоков. Продолжается обратная засыпка грунтом. По прогнозам строителей к концу апреля будет смонтировано порядка 50 метров новой конструкции.

В завершающую стадию вошёл капитальный ремонт подпорной стены на улице Окатовой, 13-17. Строители возвели 110 метров новой конструкции из железобетонных блоков с орнаментом. Стоит отметить, что для обеспечения дополнительной устойчивости подпорной стены предусмотрено устройство специальных опорных конструкций - контрфорсов.

Продолжают работы по ул. Адмирала Кузнецова, 53. Часть подпорной стены уже установлена. В настоящее время завозят дополнительные строительные материалы.

На Адмирала Невельского, 17 также ведётся реконструкция разрушенной временем бетонной конструкции. Подрядная организация продолжает демонтаж и разбор грунта. На месте старой аварийной подпорной стены строители возведут новую, длинна которой более 130 метров, а высота – порядка пяти.