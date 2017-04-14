Страстная пятница-2017: что можно и чего нельзя делать

​У православных христиан – самый скорбный день

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

У православных христиан Страстная пятница – самый скорбный день: именно в этот день Иисус Христос был предан иудейским властям и поднялся с крестом на Голгофу, где был распят и умер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. В 2017 году Страстная пятница приходится на 14 апреля. У этого дня есть свои приметы и традиции.

В Страстную пятницу продолжается Великий пост. В этот день лучше вообще воздержаться от употребления пищи.

В Страстную пятницу для всех верующих под запретом любое веселье. В этот день раньше нельзя было громко смеяться, разговаривать, гулять и петь. Считалось, что если нарушить этот запрет, то весь следующий год придется печалиться.

Считается, что хлеб, испеченный в Страстную пятницу, исцеляет от всех болезней и не плесневеет. В этот день нельзя протыкать землю железом, чтобы не накликать беду. Но в этот день следует высевать петрушку, чтобы она дала двойной урожай. Правда грядку придется подготовить заранее.

В пятницу нельзя стирать, поскольку на повешенном для сушки белье могут появиться пятна крови. Кольца, освященные в Страстную пятницу, будут защищать владельца от любой болезни. Считается, что если под Страстную пятницу небо звездное, то пшеница будет зернистой.

Страстная пятница, согласно древнему поверью, считается подходящим днем для отлучения младенцев от груди. Дети, отлученные от груди в этот день, вырастают здоровыми, сильными и счастливыми.

На Руси считалось, что на Страстную пятницу можно узнать, нет ли в доме вещи с порчей. Для этого из церкви приносят не догоревшую свечу, зажигают в доме и обходят с нею все комнаты, поднося к разным углам. Где пламя начнет трещать - там и находится заговоренный предмет