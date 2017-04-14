Эко-экскурсии организованы для школьников и студентов столицы Приморья

Подросткам демонстрируют работу оборудования по сортировке и переработке ТБО

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Экологические экскурсии проходят в эти дни для школьников и студентов Владивостока. В рамках Года экологии молодые горожане знакомятся с работой очистных сооружений МУПВ «Спецзавод № 1», КГУП «Приморский водоканал», ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». Экскурсии организованы в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» на 2014-2019 годы.

С начала года во Владивостоке прошло уже таких 14 экскурсий, в них приняли участие девять учреждений образования и одна общественная организация.

В ходе экскурсии на комплексе по переработке и утилизации твердых бытовых отходов Спецзавода подросткам демонстрируют работу оборудования по сортировке и переработке ТБО. На заводе «Кока-Кола» и комплексе очистных сооружений Примводоканала школьников и студентов знакомят с технологией очистки вод и принципом работы очистных сооружений.