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Спорт

Во Владивостоке пройдет очередной этап сдачи норм комплекса ГТО

Программа сдачи
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

С 17 по 21 апреля во Владивостоке пройдет очередной этап выполнения норм Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Его организует муниципальный центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО при поддержке администрации краевой столицы.

В состязаниях могут принять участие все желающие, имеющие необходимую физическую подготовку и допущенные врачом к участию в данном физкультурном мероприятии.

Программа сдачи спортивного комплекса ГТО:

17 апреля в 11 часов («СДЮСШ единоборств», стадион «Строитель», пр-т 100-летия Владивостока, 30д, при себе иметь спортивную обувь и одежду):

  • подтягивание из виса на высокой перекладине;
  • сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу;
  • наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу;
  • наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье;
  • поднимание туловища из положения лежа на спине;
  • рывок гири 16 кг.

18 апреля в 11 часов («СДЮСШ единоборств», стадион «Строитель», пр-т 100-летия Владивостока, 30д, при себе иметь спортивную обувь и одежду):

  • метание мяча весом 150 г;
  • метание спортивного снаряда весом 500 г;
  • метание спортивного снаряда весом 700 г.
  • 19 апреля в 12 часов (школа №83, улица Анны Щетининой, 34, при себе иметь спортивную обувь и одежду):
  • бег на 60 м;
  • бег на 100 м;
  • бег на 1,2,3 км.

20 апреля в 12 часов (школа № 19, улица Постышева, 37, при себе иметь спортивную обувь и одежду):

  • подтягивание из виса на высокой перекладине;
  • подтягивание из виса на низкой перекладине;
  • сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу;
  • наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу;
  • наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье;
  • поднимание туловища из положения лежа на спине.

21 апреля в 11 часов («СДЮСШ единоборств», стадион «Строитель», пр-т 100-летия Владивостока, 30д, при себе иметь спортивную обувь и одежду):

  • кросс по пересеченной местности 2 км, 3 км, 5 км.

Напомним, нормативы ГТО могут выполнять граждане в возрасте от 6 до 70 лет и старше, допущенные к выполнению тестов на основании медосмотра. Чтобы выполнить нормативы, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru (или скачать в AppStore и Google Play официальное мобильное приложение комплекса ГТО) и получить уникальный идентификационный номер.

Узнать более подробную информацию по сдаче норм ГТО и подать заявку на участие можно в муниципальном центре тестирования ВФСК ГТО города Владивостока (пр-т 100-летия Владивостока, 30д, стадион «Строитель»), по телефону: 8-964-450-20-40 или отправив письмо на электронную почту: vfskgto_vlc@mail.ru.

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