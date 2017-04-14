Во Владивостоке пройдет очередной этап сдачи норм комплекса ГТО

С 17 по 21 апреля во Владивостоке пройдет очередной этап выполнения норм Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Его организует муниципальный центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО при поддержке администрации краевой столицы.
В состязаниях могут принять участие все желающие, имеющие необходимую физическую подготовку и допущенные врачом к участию в данном физкультурном мероприятии.
Программа сдачи спортивного комплекса ГТО:
17 апреля в 11 часов («СДЮСШ единоборств», стадион «Строитель», пр-т 100-летия Владивостока, 30д, при себе иметь спортивную обувь и одежду):
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье;
- поднимание туловища из положения лежа на спине;
- рывок гири 16 кг.
18 апреля в 11 часов («СДЮСШ единоборств», стадион «Строитель», пр-т 100-летия Владивостока, 30д, при себе иметь спортивную обувь и одежду):
- метание мяча весом 150 г;
- метание спортивного снаряда весом 500 г;
- метание спортивного снаряда весом 700 г.
- 19 апреля в 12 часов (школа №83, улица Анны Щетининой, 34, при себе иметь спортивную обувь и одежду):
- бег на 60 м;
- бег на 100 м;
- бег на 1,2,3 км.
20 апреля в 12 часов (школа № 19, улица Постышева, 37, при себе иметь спортивную обувь и одежду):
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса на низкой перекладине;
- сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье;
- поднимание туловища из положения лежа на спине.
21 апреля в 11 часов («СДЮСШ единоборств», стадион «Строитель», пр-т 100-летия Владивостока, 30д, при себе иметь спортивную обувь и одежду):
- кросс по пересеченной местности 2 км, 3 км, 5 км.
Напомним, нормативы ГТО могут выполнять граждане в возрасте от 6 до 70 лет и старше, допущенные к выполнению тестов на основании медосмотра. Чтобы выполнить нормативы, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru (или скачать в AppStore и Google Play официальное мобильное приложение комплекса ГТО) и получить уникальный идентификационный номер.
Узнать более подробную информацию по сдаче норм ГТО и подать заявку на участие можно в муниципальном центре тестирования ВФСК ГТО города Владивостока (пр-т 100-летия Владивостока, 30д, стадион «Строитель»), по телефону: 8-964-450-20-40 или отправив письмо на электронную почту: vfskgto_vlc@mail.ru.