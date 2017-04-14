Минимальная цена на водку поднимется до 205 рублей

Из-за повышения акциза на крепкий алкоголь

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Как сообщила пресс-секретарь вице-премьера Александра Хлопонина, курирующего алкогольную отрасль, минимальная розничная цена на водку (0,5 литра) составит 205 рублей. При этом она сказала, что это консолидированная позиция профильных органов исполнительной власти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Отметим, что сейчас минимальная розничная цена такой бутылки составляет 190 рублей за 0,5 литра.

Напомним, что в феврале Минфин представил проект приказа о повышении цены до 205 рублей. Повышение, как пояснило ведомство, обусловлено ростом ставок акциза, тарифов на электроэнергию и повышением производственных условно-постоянных затрат: стоимостью аренды, зарплаты административного персонала и стоимостью рекламных акций.

Стоит сказать, что с 1 января 2017 года акциз на водку и другой крепкий алкоголь был поднят с 500 до 523 рублей за литр безводного спирта. Напомним, в марте предлагалось установить цену на водку на уровне 219 рублей за 0,5 литра, однако Минфин назвал такую цену необоснованной.