Рубль продолжает падать

Курс валют на 14 апреля

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 56.60 рублей, а евро - 60.28 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, к концу мая ожидается ослабление курса рубля до 68 рублей за доллар. Глава ведомства также отметил, что укрепление рубля - одна из ключевых угроз для экономического роста РФ.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Азиатско-Тихоокеанском банке за 56.88 рублей, а продать валюту выгодно в Примтеркомбанке за 56.00 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Дальневосточном банке за 60.40 рублей, а продать валюту выгодно в Банке ФИНАМ за 59.75 рублей за один евро.