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Политика и экономика

В ДФО за I квартал года появились новые инвестпроекты на более чем 10 миллиардов рублей

60% - от резидентов СП Владивосток
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

14 соглашений о реализации новых проектов в ДФО общим объемом инвестиций 10,1 миллиарда рублей заключило Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта за первый квартал 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Об этом заявил гендиректор Агентства Леонид Петухов. 

По словам руководителя ведомства, в первом квартале поступило 8 заявок на 6 миллиардов рублей от инвесторов, желающих развивать бизнес на территории Свободного порта Владивосток. Еще 6 заявок на 4,1 миллиарда подали инвесторы для реализации проектов в ТОР «Надеждинская» и «Комсомольск».

Так, компания «Смарт Капитал» намерена вложить 2,5 миллиарда рублей в развитие сельского хозяйства в Приморье (выращивание риса и сои).

Кроме того, специалисты Агентства разработали ряд системных решений по привлечению инвесторов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, сегодня создается совместная платформа с японским банком международного сотрудничества и Фондом развития Дальнего Востока по привлечению и поддержке японских инвесторов в ТОР и СПВ. С помощью данной платформы уже в 2017 году планируется привлечь трех новых резидентов. В перспективе до 2026 года – еще порядка 50 резидентов с общим объемом инвестиций 14 млрд долларов США. Аналогичные решения прорабатываются с партнерами из КНР и Республики Корея.

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