Смартфоны негативно влияют на сон детей, - ученые

Малыши начинают меньше спать

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования установили, что дети, которые часто играют на смартфонах и планетах, плохо спят, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VladTime. Как оказалось, час игры на современном гаджете отнимает у ребенка 15 минут времени.

По словам специалистов, дети, которые играют со смартфонами, быстрее развивают свои мелкие моторные навыки. В ходе исследования эксперты опросили 715 родителей детей в возрасте до трех лет.

Результат показал, что 75% малышей ежедневно пользуются современными гаджетами. Однако дети, которые играли с сенсорным экраном, спали меньше ночью и чаще в течение дня.

Ученые отмечают, что у детей было на 15 минут меньше сна за каждый час использования сенсорного экрана.