Регионам ДФО осталось полмесяца для составления планов развития

Они должны это сделать до конца апреля

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Дальневосточные регионы сформируют планы комплексного социально-экономического развития на основе «точек роста» (промышленные и логистические центры, ключевые инвестиционные проекты, города дальневосточных регионов) до конца апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. В последующем мероприятия планов найдут свое отражение в «дальневосточных» разделах государственных и федеральных целевых программ, программ компаний с государственным участием, региональных программах.

«Новый подход к формированию этих планов связан с необходимостью их увязки с государственными целевыми программами. Четыре региона – Хабаровский край, Еврейская автономная область, Амурская область, Республика Саха (Якутия) – уже начали эту работу. Важно, чтобы остальные регионы завершили доработку своих документов до конца апреля», – отметил замглавы Минвостока Сергей Качаев.

«В соответствии с основами государственной политики регионального развития Российской Федерации, утвержденными Президентом Российской Федерации в январе этого года, государственная программа развития Дальнего Востока должна быть дополнена разделом о всех ключевых мероприятиях, реализуемых для опережающего развития Дальнего Востока. Это позволит обеспечить взаимосвязь отраслевых государственных программ по территориальному принципу, синхронизировать федеральные планы с региональными, включить ресурс госкомпаний и как результат - добиться максимальной пользы для людей и бизнеса от использования государственных инвестиций. По сути речь идет о формировании комплексного плана развития всего Дальнего Востока, состоящего из планов развития 9 дальневосточных регионов и мероприятий их объединяющих. В свою очередь, решения по приоритизации государственных программ федерального и регионального уровня, планов госкомпаний позволят обеспечить реализацию комплексных планов необходимыми ресурсами», - прокомментировал замглавы Минвостокразвития Артур Ниязметов.