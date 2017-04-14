16 лесных пожаров потушили в Приморье за сутки

Введен противопожарный режим

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Пожары ликвидированы в девяти муниципалитетах на площади почти 170 гектаров, их тушили более 200 человек, задействовано 40 единиц техники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию.

По информации краевого департамента лесного хозяйства, сейчас в Приморье действует семь лесных пожаров в семи муниципалитетах на площади более 1700 гектаров, из которых 1500 гектаров нелесной местности.

«Три пожара уже локализованы на площади примерно 120 гектаров. На тушении возгораний задействовано более 230 человек и 44 единицы техники», – уточнили в ведомстве.

Всего с начала года зарегистрировано 125 лесных пожаров на площади 4650 гектаров.

Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим.

Руководителям муниципалитетов рекомендовано запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований, ГУ МЧС России по Приморскому краю – принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлены более двух тысяч специалистов, тысяча единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.