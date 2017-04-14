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Спорт

Стартует прием заявок на участие в гребле на лодках класса «Дракон»

17 апреля
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

В субботу, 24 июня, на территории Спортивной гавани в рамках городского праздника, посвященного Дню молодежи, состоятся традиционные соревнования смешанных команд молодежных общественных объединений, власти, бизнеса и СМИ города Владивостока по гребле на лодках класса «Дракон», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Организатором мероприятия выступило управление развития физической культуры и массового спорта администрации города Владивостока.

Прием заявок на участие в соревнованиях стартует с 17 апреля. Для этого необходимо оформить заявку (форма прилагается) и направить её на электронный адрес – greblya_dragon2017@mail.ru (тема письма – «Гребля»).

Прием заявок закончится 6 мая. Контактные лица от организаторов: Алина Куйдина (тел. 242-92-82) и Елена Долматова (тел. 89024835608, 269-56-08) .

Условия участия:

- состав команды 5 человек;

- участниками могут стать лица, достигшие 18 лет;

- единая по цвету и образцу форма;

- наличие штендера с нанесенным названием смешанной команды.

Кроме того, 11 мая для заявившихся пройдет жеребьевка, по результатам которой будут сформированы смешанные команды в составе 10 человек. О времени и месте проведения жеребьевки команды будут проинформированы дополнительно.

Напомним, впервые соревнования на «Драконах» во Владивостоке были проведены в 2009 году при поддержке главы города Игоря Пушкарёва. В ходе обсуждения инициативы представители молодежных общественных организаций выразили убежденность, что такого рода совместные спортивные акции приводят к более эффективному сотрудничеству людей и в решении социальных вопросов. С 2010 года в соревнованиях стали принимать участие не только представители молодежных объединений, но и власти, бизнеса и СМИ. С тех пор интерес к ним только растёт, как растёт и количество желающих принять в них участие. Если в начале реализации проекта в нем участвовало около двух десятков команд, то в 2016 году число команд составило 55.

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