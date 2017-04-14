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Сводный христианский хор выступит на сцене Приморской краевой филармонии

Начало концертной программы 16 апреля в 17:00
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Впервые на сцене Большого зала Приморской краевой филармонии выступит сводный христианский хор на 50 человек из многих церквей Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморской краевой филармонии.

В этом году так совпало, что Воскресение Христово будет отмечается 16 апреля, и празднуют его в один день, и католики, и христиане, и протестанты. В следующий раз совместное празднование Пасхи выпадет в 2025 и 2028 годах. В среднем такое событие случается 2-3 раза за десятилетие.

Пасха, наравне с Рождеством, — один из самых любимых праздников в году. И, пожалуй, самый светлый — в нем заложена такая сильная вера во всепобеждающую силу жизни, возрождения и истинной любви, что даже неверующие ее ощущают и становятся в пасхальные дни добрее и светлее лицом и душой. Тем более что весна пришла, позади пост — большое испытание тела и духа, а впереди — надежды на хороший год.

"Мы как никогда верим, что жизнь победит смерть, что придут мир и любовь. И именно потому, что жизнь так прекрасна и так хрупка, стоит прийти в храм, а после этого стоит посетить пасхальный концерт в Приморской краевой филармонии, чтобы услышать хоровое пение христиан, под сопровождение струнных инструментов, и особенно — в Святое Воскресение", - сообщают в пресс-службе филармонии.

В программе прозвучат известные произведения русских и зарубежных авторов: стихи А.С . Пушкина, музыка А.С. Даргомыжского, стихи М.Ю. Лермонтова, музыка М. И. Глинки, а так же многие другие замечательные по своей красоте и духовности церковные песнопения в исполнении взрослых и детей. 

Начало концертной программы 16 апреля в 17:00.

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