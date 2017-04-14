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Политика и экономика

Регионы ДФО получат деньги на привлечение специалистов из других регионов

А также на поддержку своих безработных
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Семь дальневосточных регионов – Приморский, Хабаровский и Камчатский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Чукотский автономный округ – получат 104,3 миллиона рублей для привлечения высококвалифицированных работников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.  Всего же до 2019 года 7,7 миллиарда рублей будут направлены ДФО для снижения уровня безработицы, а также поддержки безработных. Эти средства предусмотрены в «дальневосточном разделе» государственной программы «Содействие занятости населения».

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