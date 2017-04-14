Серийные мошенники орудовали в Приморье

Расследование уголовного дела завершено

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

В Артеме окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, который обвиняется в серийных мошенничествах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее в отдел полиции обратился с заявлением местный житель, который сообщил, что в отношении него были совершены мошеннические действия. Установлено, что потерпевший прочитал на одном из интернет-сайтов объявление о ремонте бытовой техники, позвонил по указанному номеру телефона и вызвал мастера на дом. Приехавший на вызов мужчина представился специалистом по ремонту техники, взял 10 тысяч рублей на приобретение запасных частей, после чего скрылся. Своих обязательств злоумышленник не выполнил и перестал отвечать на телефонные звонки. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

В ходе розыска был задержан 38-летний житель Артема, который дал признательные показания. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Обвиняемому грозит лишение свободы до пяти лет.