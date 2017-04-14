Движение по Владивостоку ограничат

Изменен маршрут движения общественного транспорта

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении крестного хода будет ограничено движение и парковка автотранспорта во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья.

Движение и парковка будет ограничено с с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут в воскресенье на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутская;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Октябрьская;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Фонтанная: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Семеновская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улице Уборевича;

- по улице Пологая: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Уткинская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с Океанским проспектом;

Госавтоинспекция Владивостока предлагает использовать альтернативные пути объезда по улицам:1-я Морская, Тигровая,Пограничная, Светланская, Суханова, Уборевича.

На вышеперечисленных участках автомобильных дорог будет организовано дежурство инспекторов дорожно-патрульной службы. ГИБДД г. Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам: во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения; следовать требованиям регулировщика, соблюдать безопасную скорость, дистанцию, быть предельно внимательным вблизи пешеходных переходов. Автотранспорт припаркованный с нарушением ПДД РФ будет эвакуирован.

также отмечается, что во время проведения крестного хода будет изменен и маршрут движения общественного транспорта. Автобусы будут двигаться с учетом всех ограничений. Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей большегрузного транспорта: движение с Владивостокского морского торгового порта на время проведения крестного хода будет ограничено.