В Находке сгорели гаражи

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

В пожарно-спасательную службу города Находка поступило сообщение о возгорании в гаражах в районе китайского пляжа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморью.

Через 10 минут на место происшествия прибыли огнеборцы, незамедлительно приступившие к тушению. В ходе проведённой разведки было установлено, что горели две комнаты, расположенные на втором этаже одного из гаражей, и крыша соседнего. Наблюдалось задымление.

В 19 часов 32 минуты пожар был локализован, а в 20 часов 45 минут – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 50 кв. м. Тушили пожар 7 человек личного состава и 2 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.