В Приморье мальчик написал предсмертную записку в школе - и ушел 13:46, 14 апреля В Приморье мальчик написал предсмертную записку в школе - и ушел
Движение по Владивостоку ограничат 13:40, 14 апреля Движение по Владивостоку ограничат (Адреса)
В Приморье до 2020 года реконструируют федеральную трассу и построят новую магистраль 11:52, 14 апреля В Приморье до 2020 года реконструируют федеральную трассу и построят новую магистраль
Новостная лента
Апрель, 14 пятница
13:57
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews! Эксклюзив
13:57
Мэр Владивостока: Прекратите угрожать моей семье Эксклюзив
13:57
Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать
13:51
Немецкие школьники выбрали Владивосток Видео
13:46
В Приморье мальчик написал предсмертную записку в школе - и ушел
13:40
Движение по Владивостоку ограничат Адреса
13:28
Российские военные корабли покинули Корею
13:23
Дальневосточный государственный институт искусств объявляет конкурс
13:17
В Находке сгорели гаражи
13:05
МФЦ Владивостока – лучший в России
12:58
White Party и День России — два выходных подряд
12:53
В Дальнереченске сгорел магазин
12:41
Экипаж задержанного судна «Sea Alexa» получил зарплату
12:38
Рубль продолжает падать
12:28
Молодые люди ограбили своего собутыльника в Приморье
12:15
Спортсмены из Владивостока примут участие в Fight Nights Global 63
12:03
Владивостокцам рассказали, о чем следует заботиться - о ребенке или доходах Видео
11:52
В Приморье до 2020 года реконструируют федеральную трассу и построят новую магистраль
11:42
Во Владивостоке арестован пешеход за нарушение ПДД
11:35
Пострадает ли Приморье от войны между США и КНДР? Эксклюзив
11:27
Приморца, приславшего в Роскомнадзор нецензурное письмо, проигнорировали
11:18
В Приморье откроют первое в ДФО производство консервных банок
11:07
Девушка отожгла на улицах Владивостока Видео
10:52
Минвостокразвития: Господдержка предпринимателям в ДФО будет больше
10:38
Житель Приморья отправился в тюрьму за убийства таксиста
10:23
Серьезный пожар тушили в Штыково весь вечер
10:21
СК возбудил уголовное дело в отношении главы Надеждинского района
10:11
Почти 2 миллиона дальневосточников смогут побывать по льготе в европейской части страны
10:02
Серьезное ДТП произошло в Приморье Видео
09:52
Двое жителей Владивостока изготавливали и продавали оружие и боеприпасы
09:38
Новые герои будут выступать перед зрителями в Приморском океанариуме Фото
09:24
В четверг инспекторы ДПС поймали 18 пьяных водителей во Владивостоке Эксклюзив
09:15
Один авиарейс из Владивостока задерживается
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4115 (54) от 14 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Навигация стартовала по просьбе трудящихся
«Земля леопарда» в огне
Куличи освятили, людей – благословили
Пасха без большегрузов
За овощами, медом и саженцами – на центральную площадь Владивостока
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

МФЦ Владивостока – лучший в России

Итоги конкурса
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

В Минэкономразвития РФ подведены итоги всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» 2016 года. В нем участвовали 64 субъекта Российской Федерации, которые подготовили 135 заявок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Приморский край в конкурсе представил МФЦ города Владивостока с оригинальным проектом «Совершенствование качества предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре».

По условиям конкурса, сразу три МФЦ России получили звания победителей – ими были признаны представители Приморского края (МФЦ Владивостока), а также Иркутской и Кировской областей. Лауреаты награждаются Благодарностями правительства РФ и министерства экономического развития РФ.

В конкурсе учитывались такие показатели, как эффективность, комфортность, доступность предоставляемых услуг и информации о них, качество обслуживания, а также результаты внешнего аудита работы центров по пяти направлениям: «Качество телефонного обслуживания», «Разнообразие способов предварительной записи», «Качество интернет-информирования», «Общественное мнение», «Контрольная закупка».

При этом МФЦ Владивостока является также победителем регионального конкурса «Лучший муниципальный МФЦ Приморского края» в 2016 году.

Напомним, что первое отделение МФЦ Владивостока было открыто 11 ноября 2014 года по адресу: ул.Верхнепортовая, 76-а. А сегодня в каждом районе городе работают пять отделений, а также два территориально обособленных подразделения МФЦ – в поселке Трудовом и на Русском острове. Здесь, в 108 окнах обслуживания более 250 специалистов МФЦ оказывают посетителям 167 государственных, региональных и муниципальных услуг. Сюда ежедневно обращаются около двух с половиной тысяч человек, а всего, со времени открытия во Владивостоке первого отделения МФЦ, в них обслужено 776 тысяч человек. Им оказано 403 392 услуги, выдано 260 472 документа, оказано 112 070 консультаций.

Три отделения МФЦ – на Партизанском проспекте, 28-а, проспекте 100-летия Владивостока, 44 и по ул. Адмирала Невельского, 13 принимают посетителей семь дней в неделю, без выходных. В таком же режиме, с 8 часов утра до 20 часов (по воскресеньям до 19 часов 30 минут) работает единая информационно-справочная служба МФЦ Владивостока. Заявителями оставлено более 800 благодарственных записей о работе специалистов МФЦ.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Экипаж задержанного судна «Sea Alexa» получил зарплату
12:41, 14 апреля 2017 Экипаж задержанного судна «Sea Alexa» получил зарплату

После вмешательства транспортной прокуратуры

Девушка отожгла на улицах Владивостока
11:07, 14 апреля 2017 Девушка отожгла на улицах Владивостока

Незнакомка подняла настроение прохожим

Почти 2 миллиона дальневосточников смогут побывать по льготе в европейской части страны
10:11, 14 апреля 2017 Почти 2 миллиона дальневосточников смогут побывать по льготе в европейской части страны

В рамках «дальневосточного раздела» госпрограммы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»

В четверг инспекторы ДПС поймали 18 пьяных водителей во Владивостоке
09:24, 14 апреля 2017 В четверг инспекторы ДПС поймали 18 пьяных водителей во Владивостоке

Произошло 62 аварии

Один авиарейс из Владивостока задерживается
09:15, 14 апреля 2017 Один авиарейс из Владивостока задерживается

Расписание

Часть Владивостока останется без света сегодня, 14 апреля
08:48, 14 апреля 2017 Часть Владивостока останется без света сегодня, 14 апреля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Во Владивостоке возможен небольшой дождь
08:43, 14 апреля 2017 Во Владивостоке возможен небольшой дождь

В крае до +22 °C