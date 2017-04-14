МФЦ Владивостока – лучший в России

Итоги конкурса

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

В Минэкономразвития РФ подведены итоги всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» 2016 года. В нем участвовали 64 субъекта Российской Федерации, которые подготовили 135 заявок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Приморский край в конкурсе представил МФЦ города Владивостока с оригинальным проектом «Совершенствование качества предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре».

По условиям конкурса, сразу три МФЦ России получили звания победителей – ими были признаны представители Приморского края (МФЦ Владивостока), а также Иркутской и Кировской областей. Лауреаты награждаются Благодарностями правительства РФ и министерства экономического развития РФ.

В конкурсе учитывались такие показатели, как эффективность, комфортность, доступность предоставляемых услуг и информации о них, качество обслуживания, а также результаты внешнего аудита работы центров по пяти направлениям: «Качество телефонного обслуживания», «Разнообразие способов предварительной записи», «Качество интернет-информирования», «Общественное мнение», «Контрольная закупка».

При этом МФЦ Владивостока является также победителем регионального конкурса «Лучший муниципальный МФЦ Приморского края» в 2016 году.

Напомним, что первое отделение МФЦ Владивостока было открыто 11 ноября 2014 года по адресу: ул.Верхнепортовая, 76-а. А сегодня в каждом районе городе работают пять отделений, а также два территориально обособленных подразделения МФЦ – в поселке Трудовом и на Русском острове. Здесь, в 108 окнах обслуживания более 250 специалистов МФЦ оказывают посетителям 167 государственных, региональных и муниципальных услуг. Сюда ежедневно обращаются около двух с половиной тысяч человек, а всего, со времени открытия во Владивостоке первого отделения МФЦ, в них обслужено 776 тысяч человек. Им оказано 403 392 услуги, выдано 260 472 документа, оказано 112 070 консультаций.

Три отделения МФЦ – на Партизанском проспекте, 28-а, проспекте 100-летия Владивостока, 44 и по ул. Адмирала Невельского, 13 принимают посетителей семь дней в неделю, без выходных. В таком же режиме, с 8 часов утра до 20 часов (по воскресеньям до 19 часов 30 минут) работает единая информационно-справочная служба МФЦ Владивостока. Заявителями оставлено более 800 благодарственных записей о работе специалистов МФЦ.