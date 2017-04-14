В Дальнереченске сгорел магазин

Выясняются все обстоятельства случившегося

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны города Дальнереченск, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморью. Горел магазин по улице Дальнереченская.

Прибыв по сигналу тревоги через 9 минут, брандмейстеры приступили к работам по ликвидации пожара. В связи с сильным задымлением внутри торгового павильона было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. Горели два холодильника.

Уже через 5 минут пожар был локализован, а в 22 часа 10 минут - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 6 кв. м. Противостояли огню 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших в результате инцидента данного нет.