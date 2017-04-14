В Приморье мальчик написал предсмертную записку в школе - и ушел 13:46, 14 апреля В Приморье мальчик написал предсмертную записку в школе - и ушел
Движение по Владивостоку ограничат 13:40, 14 апреля Движение по Владивостоку ограничат (Адреса)
В Приморье до 2020 года реконструируют федеральную трассу и построят новую магистраль 11:52, 14 апреля В Приморье до 2020 года реконструируют федеральную трассу и построят новую магистраль
Новостная лента
Апрель, 14 пятница
13:57
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews! Эксклюзив
13:57
Мэр Владивостока: Прекратите угрожать моей семье Эксклюзив
13:57
Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать
13:51
Немецкие школьники выбрали Владивосток Видео
13:46
В Приморье мальчик написал предсмертную записку в школе - и ушел
13:40
Движение по Владивостоку ограничат Адреса
13:28
Российские военные корабли покинули Корею
13:23
Дальневосточный государственный институт искусств объявляет конкурс
13:17
В Находке сгорели гаражи
13:05
МФЦ Владивостока – лучший в России
12:58
White Party и День России — два выходных подряд
12:53
В Дальнереченске сгорел магазин
12:41
Экипаж задержанного судна «Sea Alexa» получил зарплату
12:38
Рубль продолжает падать
12:28
Молодые люди ограбили своего собутыльника в Приморье
12:15
Спортсмены из Владивостока примут участие в Fight Nights Global 63
12:03
Владивостокцам рассказали, о чем следует заботиться - о ребенке или доходах Видео
11:52
В Приморье до 2020 года реконструируют федеральную трассу и построят новую магистраль
11:42
Во Владивостоке арестован пешеход за нарушение ПДД
11:35
Пострадает ли Приморье от войны между США и КНДР? Эксклюзив
11:27
Приморца, приславшего в Роскомнадзор нецензурное письмо, проигнорировали
11:18
В Приморье откроют первое в ДФО производство консервных банок
11:07
Девушка отожгла на улицах Владивостока Видео
10:52
Минвостокразвития: Господдержка предпринимателям в ДФО будет больше
10:38
Житель Приморья отправился в тюрьму за убийства таксиста
10:23
Серьезный пожар тушили в Штыково весь вечер
10:21
СК возбудил уголовное дело в отношении главы Надеждинского района
10:11
Почти 2 миллиона дальневосточников смогут побывать по льготе в европейской части страны
10:02
Серьезное ДТП произошло в Приморье Видео
09:52
Двое жителей Владивостока изготавливали и продавали оружие и боеприпасы
09:38
Новые герои будут выступать перед зрителями в Приморском океанариуме Фото
09:24
В четверг инспекторы ДПС поймали 18 пьяных водителей во Владивостоке Эксклюзив
09:15
Один авиарейс из Владивостока задерживается
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4115 (54) от 14 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Навигация стартовала по просьбе трудящихся
«Земля леопарда» в огне
Куличи освятили, людей – благословили
Пасха без большегрузов
За овощами, медом и саженцами – на центральную площадь Владивостока
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Молодые люди ограбили своего собутыльника в Приморье

Возбуждено уголовное дело
Фото: Фото:
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 34-летнего жителя села Корсаковка, который сообщил о квартирной краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Ущерб составил 35 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что заявитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пригласил к себе в гости двух незнакомых мужчин, которых встретил около магазина. После совместного употребления спиртного хозяин квартиры уснул. Утром мужчина обнаружил пропажу сотового телефона, планшетного компьютера и денежных средств. Новых знакомых в квартире уже не было.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали ранее судимых граждан в возрасте 18 и 19 лет, которые дали признательные показания. Часть похищенного имущества изъята и возвращена владельцу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы до пяти лет.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке арестован пешеход за нарушение ПДД
11:42, 14 апреля 2017 Во Владивостоке арестован пешеход за нарушение ПДД

Мужчине ранее был выписан административный штраф

Приморца, приславшего в Роскомнадзор нецензурное письмо, проигнорировали
11:27, 14 апреля 2017 Приморца, приславшего в Роскомнадзор нецензурное письмо, проигнорировали

Ведомство разъясняет

Житель Приморья отправился в тюрьму за убийства таксиста
10:38, 14 апреля 2017 Житель Приморья отправился в тюрьму за убийства таксиста

Фигурант проговорен к 18 годам колонии особого режима

Серьезный пожар тушили в Штыково весь вечер
10:23, 14 апреля 2017 Серьезный пожар тушили в Штыково весь вечер

Выясняются все обстоятельства случившегося

Серьезное ДТП произошло в Приморье
10:02, 14 апреля 2017 Серьезное ДТП произошло в Приморье

Есть пострадавшие

Двое жителей Владивостока изготавливали и продавали оружие и боеприпасы
09:52, 14 апреля 2017 Двое жителей Владивостока изготавливали и продавали оружие и боеприпасы

Злоумышленники предстанут перед судом

Новый взрыв в Санкт-Петербурге: на крыльце библиотеки подростку оторвало кисти рук
04:44, 14 апреля 2017 Новый взрыв в Санкт-Петербурге: на крыльце библиотеки подростку оторвало кисти рук

17-летний взял в руки странный пакет