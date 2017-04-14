Молодые люди ограбили своего собутыльника в Приморье

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 34-летнего жителя села Корсаковка, который сообщил о квартирной краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Ущерб составил 35 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что заявитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пригласил к себе в гости двух незнакомых мужчин, которых встретил около магазина. После совместного употребления спиртного хозяин квартиры уснул. Утром мужчина обнаружил пропажу сотового телефона, планшетного компьютера и денежных средств. Новых знакомых в квартире уже не было.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали ранее судимых граждан в возрасте 18 и 19 лет, которые дали признательные показания. Часть похищенного имущества изъята и возвращена владельцу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы до пяти лет.