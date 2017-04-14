В Приморье до 2020 года реконструируют федеральную трассу и построят новую магистраль

Появится автодорога Хабаровск – Находка

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье до 2020 года планируется реконструировать федеральную трассу и построить новую автомагистраль «Восток» (Хабаровск – Находка), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Всего же в Дальневосточном федеральном округе в ближайшие годы (до 2020-го) планируется построить и переделать более 800 километров автодорог федерального и регионального значения, что обеспечит «дальневосточный раздел» госпрограммы «Развитие транспортной системы России».

«Реконструкция автомобильной дороги «Уссури» (Хабаровск – Владивосток) будет способствовать развитию экономики и торговли с пограничными районами КНР, Республики Корея и КНДР, а также с Японией и другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона», – отметил замглавы Минвостокразвития Артур Ниязметов.

А строительство автомагистрали «Восток» (Хабаровск – Находка), как ожидается, решит проблему связи портов Находка и Восточный.