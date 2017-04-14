Спортсмены из Владивостока примут участие в Fight Nights Global 63

Главной интригой турнира станет титульный бой между приморцем и казахским спортсменом

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Неделя остается до грандиозного события, которое с большим нетерпением ожидают все любители единоборств. В пятницу, 21 апреля, в 19 часов во Владивостоке в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» пройдет международный турнир по смешанным единоборствам (ММА) Fight Nights Global 63, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Главной интригой турнира станет титульный бой в легком весе между бойцом из Приморья Магомедсайгидом Алибековым и казахским спортсменом Куатом Хамитовым.

«Я не думаю, что мой соперник мотивирован так, как мотивирован я. К поясу чемпиона я шел очень долго. Этот пояс - моя мечта, с которой я не собираюсь расставаться», - рассказал Магомедсайгид Алибеков.

В свою очередь, Куат Хамитов сообщил, что не испытывает никаких неудобств в связи с тем, что титульный поединок пройдет на территории его соперника во Владивостоке.

Кроме титульного боя, во Владивостоке состоится долгожданный реванш между топовым российским бойцом Владимиром Минеевым и известным бразильцем Майкелем Фалькао.

Кроме этих боев в течение вечера в «Фетисов Арене» зрители увидят еще семь зрелищных поединков, в которых сразятся известные бойцы, в том числе и из Владивостока. Окончательный файт-кард турнира будет сообщен дополнительно.

Турнир организован совместно промоутерской компанией Fight Nights Global и федераций смешанного боевого единоборства (ММА) Приморского края при поддержке администраций Приморского края и Владивостока. Подробности по телефону 230-06-86.