Во Владивостоке арестован пешеход за нарушение ПДД

Мужчине ранее был выписан административный штраф

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

В декабре 2016 года 47-летний житель Владивостока был привлечен сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за управление транспортным средством при отсутствии страхового полиса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Штраф в размере 800 рублей гражданин в установленный законодательством срок не оплатил.

11 апреля текущего года данный гражданин, нарушая Правила дорожного движения, перешел проезжую часть на улице Спортивная в непредусмотренном для перехода месте и был привлечен сотрудниками ГИБДД к административной ответственности. Сообщается, что у пешехода имелся ранее неоплаченный штраф, в отношении него составлен административный материал за неуплату штрафа в установленный законом срок.

В ходе разбирательств мужчина полностью признал свою вину. 47-летнему жителю Владивостока назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.

Отметим, что за неуплату штрафов предусмотрена ответственность на срок до 15 суток.