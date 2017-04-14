Приморца, приславшего в Роскомнадзор нецензурное письмо, проигнорировали

Ведомство разъясняет

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Жителя Приморского края, приславшего в Роскомнадзор нецензурное письмо, проигнорировали - согласно нормам законодательства; точнее, обращение, содержащее нецензурные либо оскорбительные выражения, осталось без ответа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Этот случай произошел в I квартале 2017 года.

Согласно разъяснению надзорного ведомства, "в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом".