Школьники Владивостока побывали на необычной экскурсии

Экономическую экскурсию провели сотрудники Сбербанка

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

«Как сохранить и приумножить деньги»? – на этот немаловажный вопрос школьникам Владивостока готовы ответить сотрудники Сбербанка. Экскурсии для учеников старших классов проводят в рамках Недели финансовой грамотности. Тематические мероприятия проходят в филиалах банка по всей стране, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.