В городе Находка Приморского края инвестор СП Владивосток создаст производство жестяных банок для рыбзаводов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. В проект будет инвестировано 48 миллионов рублей. Реализация его пройдет в несколько этапов. Запуск производства намечен на конец 2017 – начало 2018 года. Планируемая производственная мощность - 50 миллионов банок и 100 миллионов крышек в год. В перспективе планируется создать до 120 рабочих мест и ввести в строй новые производственные мощности. Кроме того, в планах резидента СПВ производство алюминиевой банки для консервов премиум-класса (копченые и пресервы) и крышки с ключом (easy-open), которая в настоящее время в макрорегионе не производится.
В Приморье откроют первое в ДФО производство консервных банок
Запуск намечен на конец 2017 – начало 2018 годаВладивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.
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