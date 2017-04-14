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Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Пятая ничья подряд. Футбольный клуб "Луч-Энергия" уже почти месяц не может заработать победные очки, расходясь миром со своими соперниками. Тем временем, юниорская сборная России по бадминтону взяла серебро первенства Европы. Большой вклад в такой результат внес приморский спортсмен. Отличились на днях и наши гребцы. 8 наград различного достоинства привезли приморцы домой с всероссийских соревнований, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.