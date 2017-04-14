Немецкие школьники выбрали Владивосток

Немецко-русский обмен

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Владивосток впервые принимает делегацию немецких школьников. Целую неделю иностранные ученики будут посещать уроки наравне с местными одиннадцатиклассниками. Выбор гостей пал на 26-ю школу с углубленным изучением иностранных языков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.