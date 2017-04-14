Во Владивостоке собрали круглый стол по вопросу доходов матерей, имеющих малолетних детей, в том числе воспитывающих детей – инвалидов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Владивостокцам рассказали, о чем следует заботиться - о ребенке или доходах
Кто предложит больше 6600?Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.
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