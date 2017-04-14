Владивостокцам рассказали, о чем следует заботиться - о ребенке или доходах

Кто предложит больше 6600?

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке собрали круглый стол по вопросу доходов матерей, имеющих малолетних детей, в том числе воспитывающих детей – инвалидов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.