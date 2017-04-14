СК возбудил уголовное дело в отношении главы Надеждинского района

Расследование уголовного дела продолжается

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

СК возбудил уголовное дело в отношении главы Надеждинского сельского поселения, который подозревается в превышении должностными полномочиями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в 2013 году администрация Надеждинского района в лице главы заключила муниципальный контракт с коммерческим предприятием на приобретение помещений в муниципальную собственность на условиях участия в долевом строительстве. Новый дом должен быть возведен на земельном участке, на котором уже находился фундамент незавершенного строительства.

В связи с нахождением указанного объекта, подозреваемый принял решение о демонтаже недостроенного объекта, при этом нарушил порядок списания муниципального имущества. Сообщается, что не была создана специальная комиссия, а также объект оказался не приватизированным.

В своем распоряжении глава обязал застройщика произвести демонтаж существующего объекта за счет собственных средств, произвести оценку железобетонных конструкций и возместить в казну стоимость строительных материалов.

Застройщик же, в свою очередь, не произвел демонтаж, а реконструировал объект и возвел жилой дом, возместив стоимость в размере больше 563 тыс рублей, тогда как фактически рыночная стоимость недостроенного объекта составила больше 4,7 млн рублей.

Из-за действий подозреваемого ущерб составил не менее 4,17 млн рублей.

В настоящее время фигурант дела заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.