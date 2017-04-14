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Политика и экономика

Минвостокразвития: Господдержка предпринимателям в ДФО будет больше

В рамках «дальневосточного раздела» госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

В ближайшие три года в ДФО планируется создать 10 тысяч новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства. Для этого в рамках «дальневосточного» раздела госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» из федерального бюджета будет выделено 1,1 миллиарда рублей до 2019 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

«В условиях Дальнего Востока с его огромной территорией и низкой плотностью расселения комфортные условия для работы малого бизнеса являются важным условием развития экономики и социальной сферы. Небольшие предприятия сегодня активно становятся резидентами ТОРов и Свободного порта, минимальный порог инвестиций составляет 500 тысяч рублей. Уверен, что с нашей поддержкой многие из них в перспективе смогут не только производить качественную продукцию для внутреннего рынка, но и экспортировать ее в страны АТР», - подчеркнул глава Минвостока Александр Галушка.

Сегодня все 9 регионов макрорегиона участвуют в федеральной финансовой программе поддержки малого и среднего предпринимательства. При этом при распределении субсидий для дальневосточных регионов применяется коэффициент приоритетного финансирования, который позволяет получить на 30% больше средств из госбюджета на поддержку предпринимательства в рамках программы. Речь идет об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализации мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства:

«Мы заинтересованы в появлении на Дальнем Востоке мощной прослойки частных предпринимателей, в увеличении роли и вклада сектора МСП в дальневосточную экономику. Фондом развития Дальнего Востока совместно с ведущими российскими банками реализуется программа кредитования малого и среднего бизнеса по сниженной ставке около 11%. Профинансировано 226 проектов на общую сумму 2,7 млрд рублей, из которых инвестиции Фонда составили около 1,5 млрд рублей», – отметил замглавы Минвостокразвития Артур Ниязметов.

Напомним, госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика» входит в перечень из 27 госпрограмм, для которых в обязательном порядке должен быть сформирован специальный раздел по опережающему развитию Дальнего Востока.

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