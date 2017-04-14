Житель Приморья отправился в тюрьму за убийства таксиста

Фигурант проговорен к 18 годам колонии особого режима

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

В начале февраля суд признал виновным жителя Лесозаводска за убийство, хищение огнестрельного оружия, боеприпасов, кражу и угон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что фигурант похитил из дома своей сожительницы огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, а также денежные средства в сумме 15 тыс. рублей, принадлежащие её отцу.

С целью продажи похищенного оружия он отправился на такси в г. Уссурийск. В ходе ссоры, возникшей по дороге с водителем такси, злоумышленник выстрелил в него. Труп мужчины он оставил в лесном массиве, а сам сел за руль автомобиля убитого, чтобы добраться до города Уссурийска.

По пути следования фигурант не справился с управлением, в результате чего оказался в кювете. Злоумышленник был задержан спустя некоторое время, похищенное ружье изъято правоохранителями.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы.

Не согласившись с таким решением, осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке.

Однако Приморский краевой суд оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу осужденного – без удовлетворения.