Серьезный пожар тушили в Штыково весь вечер

Выясняются все обстоятельства случившегося

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье произошел серьезный пожар, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился вчера вечером в поселке Штыково по улице Школьная,5. Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 19 часов 14 минут. Спустя 9 минут пожарные прибыли на место происшествия. Проведя разведку, удалось выяснить, что горел производственный цех.

В 19 часов 57 минут очаг возгорания был локализован. Тушили пожар 3 часа 43 минуты. Огонь бушевал на общей площади около 1500 кв.м. При инциденте никто не пострадал.

Ликвидировали возгорание 38 человек личного состава и 6 единиц техники. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.