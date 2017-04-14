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Общество

Почти 2 миллиона дальневосточников смогут побывать по льготе в европейской части страны

В рамках «дальневосточного раздела» госпрограммы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Почти 2 миллиона жителей ДФО смогут воспользоваться льготным тарифом для авиаперевозки в европейскую часть страны и в обратном направлении, что будет обеспечено за счет мер господдержки в рамках «дальневосточного раздела» государственной программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». На эти цели в федеральном бюджете на период до 2019 года запланированы 12,5 миллиардов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

«Чтобы регулировать тарифы перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах, государство будет субсидировать потери транспортных предприятий. Это обеспечит транспортную доступность для дальневосточников, включая малообеспеченные слои населения», – отметил замглавы министерства Артур Ниязметов.

Отдельное внимание будет уделено поддержке аэропортов и федеральных предприятий, обслуживающих районы Крайнего Севера. Господдержка авиапредприятий обеспечит почти 87 тысяч вылетов из аэропортов, включенных в федеральные казенные предприятия, и 4 тысячи вылетов из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера.

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных программой «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», в ДФО до 2020 года составляет 542,2 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 215,6 миллиарда. Планируется, что транспортная подвижность населения на Дальнем Востоке возрастет в 1,5 раза к уровню 2012 года. Повышение пропускной способности опорной транспортной сети и рост доступности транспортных услуг непосредственно повлияют на темпы реализации комплексных инвестиционных проектов, а также на повышение качества жизни населения, что создаст необходимые условия для его закрепления и роста численности.

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