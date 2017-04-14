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Серьезное ДТП произошло в Приморье

Есть пострадавшие
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье произошла серьезная авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился вчера на 9 километре трассы Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово. Водитель микроавтобуса марки Toyota Lite Ace двигался со стороны села Лазо в сторону города Находка. По неизвестным пока причинам, автомобиль дернулся на встречную полосу, где столкнулся с ТС марки Toyota Allex, которым управляла женщина 35 лет. От удара микроатобус откинуло в кювет. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ДПС и бригада скорой помощи.

Пострадали водитель и пассажир микроавтобуса: 58-летний водитель получил сотрясение головного мозга, закрытый перелом ребра, а также ушибы и многочисленные ссадины. 47-летний пассажир Toyota Lite Ace также получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы и ссадины. 

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам. 

Видео прислано на редакционный номер WhatsApp. Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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