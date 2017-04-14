Двое жителей Владивостока изготавливали и продавали оружие и боеприпасы

Злоумышленники предстанут перед судом

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Двое жителей Владивостока обвиняются в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия, его основных частей, боеприпасов, а также в незаконном изготовление оружия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, летом 2016 года фигуранты договорились продавать переделанное ими оружие и незаконно изготовленные боеприпасы. Согласно распределенным ролям, один из них приобретал деактивированное оружие и приискивал потенциальных покупателей. Его сообщник, обладая токарными способностями, переделывал поставляемое ему охолощенное, то есть непригодное для стрельбы, деактивированное оружие. В дальнейшем пригодное к стрельбе оружие они продавали местным жителям.

В общей сложности злоумышленники переделали для сбыта два пистолета, четыре автомата, а также незаконно изготовили 131 патрон.

При сбыте пистолета системы Макарова лицу, участвовавшему в оперативно-розыскных мероприятиях, фигуранты были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Приморскому краю.

Во время обыска сотрудники полиции обнаружили еще 3 единицы огнестрельного оружия, переделанные из охоложенных автоматов Калашникова.

В настоящее время уголовное дело было направлено в суд для дальнейшего разбирательства.