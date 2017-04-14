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Фоторепортажи

Новые герои будут выступать перед зрителями в Приморском океанариуме

Морские котики уже начали тренироваться
Фото: Приморский океанариум Фото: Приморский океанариум
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

В новом шоу млекопитающих Приморского океанариума будут выступать новые герои – морские котики Зина и Чебу. В качестве дублеров выступят еще два кота, Паша и Кнопа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума.

Всего в Приморском океанариуме живут пять котиков. Зину 9 лет, Чебе - семь. Зин - спокойный, старательный самец. Владимир Маслов, известный как ведущий представления и тренер сивуча Айка, рассказывает, что именно Зин в свое время стал его первым воспитанником еще в 2010 году. Поэтому у Зина большой артистический опыт.

- У меня была возможность выбора, я остановился на Зине. У него очень выразительные глаза, и он тогда еще был Зиной. То, что это мальчик, выяснилось несколько позже. Ну, а потом уже был сивуч Айк. Получается, я вернулся к старому другу, - рассказал Владимир Маслов. - Зин настоящий романтик. Но при этом обидчив и ревнив. Если нет рядом Кати, и я начинаю тренировку с ее подопечной Чебы, а потом подзываю Зина, он может просто не подойти. Очень ранимая натура.

Тренер рассказал, что работать с морскими котиками проще, так как они любопытны, но пугливые и осторожные, поэтому с ними нужно быть очень ласковыми.

Сообщается, что уже в ближайшее время Зин и Чеба переедут в один из бассейнов дельфинария и продолжат тренировки уже там. Им предстоит привыкнуть к новому месту, к «большой воде» основной чаши, к аплодисментам и музыке. Все это потребует еще некоторого времени.  

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