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Общество

В четверг инспекторы ДПС поймали 18 пьяных водителей во Владивостоке

Произошло 62 аварии
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке за минувшие сутки произошло 62 ДТП, в том числе 43 - с материальным ущербом. Участники 14 столкновений составили европротоколы, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Всего в ГАИ приморской столицы за четверг было зарегистрировано 266 нарушений Правил дорожного движения: сотрудники ДПС остановили 4 любителей быстрой езды, 18 автолюбителей "под шофе". Составлены протоколы в отношении 13 нарушителей правил перевозки несовершеннолетних, 69 нарушителей правил парковки. По тонировке составлено 10 протоколов, по статье 20.25 КоАП РФ - 9 протоколов.

На штраф-стоянку за вторник было поставлено 43 авто.

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