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Общество

Во Владивостоке возможен небольшой дождь

В крае до +22 °C
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 14 апреля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +10...+22 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +9...+11 °C, в пригороде до 15 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный сильный. Температура воздуха +13...+15 °C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +12...+14 °C.

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