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Культура

"Молитва о Владивостоке": тропарь во славу Порт-Артурской иконы положен на музыку

Автором выступил экс-худрук Приморского театра оперы и балета
Фото: автор Стас Шолохов Фото: автор Стас Шолохов
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Канонический православный текст тропаря во славу главной святыни Владивостока положен на музыку, сообщает корреспондент РИА VladNews. Создал музыкальное воплощение молитвы Порт-Артурскому образу Пресвятой Богородицы - композитор и дирижер, бывший руководитель Приморского театра оперы и балета Антон Лубченко (1985 г.р.) 

Это небольшое хоровое произведение исполнено женским хором Приморской митрополии.  А видеоролик впервые выложен на YouTube в конце марта 2017 года этим Великим постом. Как пишет автор музыки в соцсетях, "Молитва о Владивостоке" - не совсем точное название сочинения, но по сути - правильное".

Бывший худрук Приморского оперного театра Антон Лубченко рассказывает, что написать произведение его подвигло посещение Порт-Артурского храма во Владивостоке. 

"Прошлой зимой я впервые побывал в храме Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы на улице Гамарника. Настоятелем является мой друг - замечательный человек, огромный труженик и настоящий священник, отец Дмитрий Георгиевич Винокуров. Храм удивил своей простой и благодатной атмосферой, при этом, фактически располагается в стенах бывшего советского кинотеатра, построенного в сталинскую эпоху. 

Очень захотелось написать что-то маленькое и светлое для приходского хора храма, очень простое, способное стать частью обиходных служб. Обратился к настоятелю с просьбой посоветовать подходящий текст. Отец Дмитрий, долго не раздумывая, сказал: "А ты знаешь Тропарь во славу нашей Порт-Артурской иконы? Она является нашим православным символом Приморья, хранительницей Владивостока - а музыкального воплощения канонического текста по сей день нет. Не хочешь ли написать?"

Так и родился этот маленький хоровой опус. Хочу надеяться, что он не испортил текста молитвы, а лишь придал ему ещё одну ипостась. Желаю всем сердцем этому городу процветания и любви. С Владивостоком связан уже почти 5 лет, он стал таким же родным и любимым, как Москва, Петербург, Харьков или Берлин: один из тех городов, где я абсолютно точно - дома, что бы не происходило".

Замечено, что Владивосток - город, который призывает покаяться и творить... 

Как известно, в отношении Антона Лубченко было возбуждено уголовное преследование по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Громкий скандал по поводу растраты бюджетных средств сотрясал не только местные, но и федеральные СМИ в 2015-2016 годах. Выйти "сухим из воды" талантливому музыканту позволила смена статуса культурного заведения. Приморский театр оперы и балета во Владивостоке стал Приморской сценой петербургского Мариинского театра.

В настоящее время Антон Лубченко творит в городе на Неве. На экраны РФ в мае выходит фильм "Три дня до весны" о блокадном Ленинграде, где больше часа звучит симфоническая музыка оркестра под управлением Лубченко. Помощь оказал Валерий Гергиев, который предоставил большой симфонический оркестр Мариинки и студию записи. Первыми фильм увидят владивостокцы.

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