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Политика и экономика

США нанесли удар сверхмощной бомбой по ИГ в Афганистане

Военные США использовали неядерный снаряд
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

США впервые применили самую мощную неядерную бомбу, нанеся удар по коммуникациям боевиков ИГ в Афганистане, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости. Объектом стала система тоннелей, которую использовали члены террористической группировки "Исламское государство".

Как сообщается, американские военные постарались не допускать жертв среди мирного населения афганской провинции Нангархар и разрушений других объектов в ходе операции. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. 

Впервые Америка использовала самый мощный фугас, находящийся в ее арсенале. Снаряд был сброшен с самолета МС-130. Таким образом, администрация Трампа демонстрирует шаги в новой стратегии США в Афганистане.

Исламское государство - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ. 

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