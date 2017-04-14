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Культура

Евровидение-2017: Первый канал отказался транслировать конкурс

Удаленное участие дискриминирует участницу от РФ
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Первый канал телевидения России официально отказался от трансляции Евровидения-2017, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на сайт телекомпании. Здесь считают, что дискриминация российской певицы Юлии Самойловой и политизация популярного вокального конкурса с 62-летней историей - не приемлима.

Как известно, Юлии Самойловой отказано во въезде на территорию Украины из-за ее выступления в Крыму. Официальный Киев, как принимающая сторона Евровидения-2017, потребовал замены российской участницы, либо предложил сделать выступление Юлии Самойловой удаленным. 

И то и другое российские власти считают дискриминацией. За этим последовал шаг от Первого канала российского ТВ: отказ от трансляции.

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