Евровидение-2017: Первый канал отказался транслировать конкурс

Удаленное участие дискриминирует участницу от РФ

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Первый канал телевидения России официально отказался от трансляции Евровидения-2017, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на сайт телекомпании. Здесь считают, что дискриминация российской певицы Юлии Самойловой и политизация популярного вокального конкурса с 62-летней историей - не приемлима.

Как известно, Юлии Самойловой отказано во въезде на территорию Украины из-за ее выступления в Крыму. Официальный Киев, как принимающая сторона Евровидения-2017, потребовал замены российской участницы, либо предложил сделать выступление Юлии Самойловой удаленным.

И то и другое российские власти считают дискриминацией. За этим последовал шаг от Первого канала российского ТВ: отказ от трансляции.