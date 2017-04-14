Двое детей отравились крысиным ядом в детском саду

Малыши попробовали таблетки на вкус

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Прокуратура выясняет обстоятельства отравления двух воспитанников детского сада Саратова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

Накануне вечером были госпитализированы 6-летний мальчик и 7-летняя девочка с подозрением на отравление крысиным ядом. По предварительной информации, малыши нашли в детском саду две таблетки крысиного яда и попробовали их на вкус.

"В настоящее время угрозы для жизни детей нет", - отмечается в сообщении прокуратуры области. Сейчас выясняется, как крысиный яд попал в детский сад.