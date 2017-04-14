В 2018 году в Антарктиде начнут строить первый китайский аэропорт

Инфраструктуру расширят постепенно

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

В 2018 году Китай начнет строительство первого в Антарктиде аэродрома. Об этом рассказал замдиректора китайского Научно-исследовательского полярного института Сунь Бо, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. По его словам, изначально на территории аэродрома будет только одна взлетно-посадочная полоса, затем инфраструктуру расширят.

«Специалисты уже обследовали трехкилометровый участок для строительства взлетной полосы у станции «Чжуншань» в Антарктиде», - сообщил Сунь Бо.

Напомним, что Китай проводит исследования в Антарктиде более 30 лет и уже имеет в регионе четыре станции: «Чанчэн», «Чжуншань», «Куньлунь» и «Тайшань». Тем не менее в Китае не собираются останавливаться на достигнутом и намерены в скором времени начать строительство пятой станции.

Кроме того, сейчас ведется строительство первого китайского ледокола, закладка которого состоялась в декабре 2016 года. В настоящее время Китай эксплуатирует арктическое судно «Сюэлун», построенное в 1993 году на украинских верфях в Херсоне. В 1994 году КНР выкупила судно и переоборудовало его в ледокол.