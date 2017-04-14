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Ученые изобрели съедобные бутылки из водорослей‍

Проект был разработан еще в 2014 году
Фото: todid.ru Фото: todid.ru
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Британские ученые  изобретены съедобные бутылки для воды. Инженеры готовы запустить их в серийное производство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Сообщается, что бутылки XXI века сделаны из специальных бурых водорослей, изобретатели применили метод гелеобразования, который часто используется кулинарами.

Бутылки сделаны из инновационного материала, взятого из бурых водорослей: смеси хлорида кальция и альгината натрия. С помощью гелеобразования вещество приобретает любую форму, в том числе и бутылки. Такой материал съедобен и безопасен как для окружающей среды, так и для человека. Визуально съедобные бутылки напоминает медуз.

Проект был разработан еще в 2014 году, но только сейчас его готовы запустить в серийное производство.

Как говорят ученые, они могут поступить в продажу до конца 2017 года.

Стоимость таких инновационных бутылок будет значительно ниже пластика - около двух центов.

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