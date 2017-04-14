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Россия

Эксперты: Единовременные выплаты пенсионерам вызвали рост на потребительском рынке

Подобный эффект ожидается и от программы электронных продовольственных сертификатов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Единовременная выплата пенсионерам вызвала оживление на потребительском рынке страны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад Минпромторга под названием «О целях и задачах Минпромторга России на 2017 год и основных результатах деятельности за 2016 год».

«По экспертным оценкам, единовременная выплата пенсионерам в январе 2017 года несколько оживила ситуацию на потребительском рынке», - сказано в документе. 

Как отмечают авторы доклада, выплаты населению от государства являются эффективной мерой поддержки экономики страны. В частности, после того как пенсионеры получили единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей, зафиксирован рост потребительского рынка. С учетом этого, считают в ведомстве, можно предположить, что и программа электронных продовольственных сертификатов также будет способствовать росту потребительского рынка. В данном случае речь идет о картах социальной поддержки для малоимущих граждан, на которые бы начислялись средства для покупки продуктов отечественных производителей.

Как отмечает издание, уже третий год подряд в России наблюдается спад объемов розничной торговли. Суммарное снижение с начала 2014 года составило 12,6%. Но в январе 2017 года спад замедлился и составил 2,3% относительно того же месяца 2016 года. Общий объем розничной торговли в январе 2017 года Росстат оценил в 2,2 триллиона рублей.

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