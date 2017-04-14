В Челябинской области две первоклассницы госпитализировали после экскурсии в МЧС‍

Проводится проверка

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

По данным пресс-службы Следственного комитета, в среду, 12 апреля, днем в больницу Озерска (Челябинская область) с травмами спины и головы были доставлены две 6-летние школьницы, сообщает РИА VladNews.

Известно, что девочки находились на ознакомительной экскурсии в помещении специального управления Федеральной противопожарной службы № 1 МЧС России, куда они пришли в составе учебного класса с преподавателем. Оставшись без присмотра взрослых, школьницы упали с высоты 4 метра, в шахту спуска дежурного караула.

По данному факту проводится доследственная проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.